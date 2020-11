Bianchi: “Inter, problema a centrocampo. Ecco cosa fanno le grande squadre”

Ottavio Bianchi

L’Inter ha un problema a centrocampo, secondo l’ex allenatore Ottavio Bianchi. Ecco le sue parole a “La Domenica Sportiva”.

PROBLEMA – L’Inter ha un problema di equilibrio, pertanto facile da localizzare in campo. Ecco l’analisi di Ottavio Bianchi, ex allenatore (anche dei nerazzurri tra il 1994 e il 1995): «Quasi sempre è un problema di centrocampo. Però mi sembra che sia una squadra ben strutturata sotto il profilo fisico, che quando prende il pallino in mano sembra abbia lo strapotere. Durante le partite non puoi andare sempre a mille all’ora. Le grandi squadre alternano il grande cambio di passo al giocare sotto ritmo. E questo mi sembra che l’Inter non ce l’abbia».