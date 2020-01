Tardelli dubbioso: “Eriksen è ottimo o un grande centrocampista? Nell’Inter…”

Tardelli – ex Inter sia da centrocampista sia da allenatore -, ospite a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, si pone un quesito sull’obiettivo nerazzurro per il centrocampo, ovvero il livello del danese Eriksen. Il parere sulla squadra di Conte resta comunque positivo anche dopo Lecce-Inter

INNESTO DI LIVELLO? – L’analisi di Marco Tardelli tiene conto del mezzo passo falso fatto in quel di Lecce: «Spero che l’Inter sia quella che volava fino a poco tempo fa e non quella di Lecce! Probabilmente i due pareggi sono frutto di un periodo no, poi piano piano si ritroverà. Ora è stanca fisicamente, ma ha la squadra per poter puntare allo scudetto tranquillamente. L’Inter ha già ottimi giocatori a centrocampo come Nicolò Barella e Stefano Sensi, Christian Eriksen è ottimo o è un grande centrocampista? Perché la cosa cambia… Antonio Conte è un grande professionista e da tale esulta dopo un gol segnato dalla sua squadra, anche se viene fatto al suo Lecce». Questa la chiosa di Tardelli dopo le polemiche prima, durante e dopo la trasferta di Lecce.