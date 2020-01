Pistocchi contro Giacomelli: “Lecce-Inter come Napoli-Atalanta, mai visto!”

Lecce-Inter ha visto tre episodi chiave valutati dall’arbitro Giacomelli in maniera sfavorevole ai nerazzurri, solo uno dei quali “corretto”. Il giornalista Pistocchi, su Twitter, sottolinea l’operato del direttore di gara che aveva fatto molto discutere anche in Napoli-Atalanta

LECCE-INTER – “Piero Giacomelli, quello di Napoli-Atalanta, ne ha combinata un’altra delle sue: oltre ad aver annullato il gol di Romelu Lukaku (regolare) e al mancato rosso per Giulio Donati su Nicolò Barella, ha concesso un rigore che non c’era mentre cadeva a terra. Cose mai viste”. Maurizio Pistocchi non le manda a dire all’arbitro della sezione di Trieste. Immediato il confronto con la direzione del match di ieri al “Via del Mare” a quella del San Paolo. In quell’occasione fu espulso per proteste l’ex tecnico dei partenopei Carlo Ancelotti, dopo un rigore (fallo di Simon Kjaer su Fernando Llorente) non concesso agli azzurri nell’azione che portò al pareggio degli orobici con Josip Ilicic. Di seguito il tweet al vetriolo del giornalista, con tanto di immagini in allegato.