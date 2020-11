Tardelli: “Barella, stupisce la continua crescita. Dimostra ogni volta di più”

Marco Tardelli

Barella è stato fra i protagonisti di ieri in Italia-Polonia 2-0. L’ex centrocampista e allenatore dell’Inter Marco Tardelli, ospite della trasmissione “La Domenica Sportiva” su Rai 2, ha commentato la prestazione del classe ’97.

SEMPRE AL TOP – Da Marco Tardelli solo elogi dopo Italia-Polonia: «Mi ha colpito Nicolò Barella, ha fatto un primo tempo eccezionale. Forse nel secondo tempo non è stato all’altezza del primo, ma colpisce la sua continua crescita, ma è un giocatore che tutte le volte ti dimostra di avere qualcosa in più della partita prima. In questo momento Barella è un giocatore che cresce domenica dopo domenica, ma anche in mezzo alla settimana».