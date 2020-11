Tielemans: “Lukaku si è battuto come un leone. Serve la sua mentalità”

Lukaku ha giocato ieri Belgio-Inghilterra, fornendo l’assist per il momentaneo 1-0 a Tielemans e non solo (vedi articolo). Proprio il centrocampista del Leicester City ha parlato a fine partita del giocatore dell’Inter, ritenendolo fondamentale per i Diables Rouges.

IL RIENTRO TANTO ATTESO – Youri Tielemans ha aperto le marcature in Belgio-Inghilterra 2-0 di UEFA Nations League e dà un giudizio sulla partita: «È stato difficile, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo fatto gol abbastanza rapidamente, poi però loro hanno spinto parecchio: abbiamo controllato la partita nel primo tempo, ma nella ripresa siamo calati. Comunque abbiamo vinto 2-0 contro una buona squadra. Sappiamo che Romelu Lukaku è molto importante per noi e che dà sempre il massimo: anche stavolta si è battuto come un leone. Abbiamo bisogno di una mentalità come la sua. Contro la Danimarca (mercoledì ore 20.45, ndr) sarà un match difficile, ma dovremo rimettere in campo l’attitudine vista in questa partita. A livello fisico dovremo recuperare bene nei prossimi due giorni, per essere pronti mercoledì».

