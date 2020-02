No title

Taibi: “Derby sempre particolare. Spero nel Milan, Ibrahimovic…”

Massimo Taibi – ex portiere, fra le altre, del Milan – ha parlato in esclusiva a ilgiornale.it del derby Inter-Milan in programma a San Siro domenica sera e di tre possibili protagonisti: Handanovic, Donnarumma e Ibrahimovic.

SFIDA PARTICOLARE – Il derby è sempre il derby. Come dice Massimo Taibi, una partita del genere prescinde da momento di forma e classifica di entrambe le squadre: «Il derby è sempre una partita particolare, quando ci si incontra in partite del genere i valori si azzerano. Contano le motivazioni e spesso anche i giocatori danno di meno o di più senza nemmeno volerlo. Credo che sarà un derby spettacolare aperto a tutti i risultati. Dura fare un pronostico, penso che non ci sarà una pareggio, vincerà una delle due squadre. Mi auguro vinca il Milan perché sono tifoso rossonero» .

FUORICLASSE – Il derby, secondo Taibi, potrebbe essere soprattutto di tre protagonisti: «Handanovic e Donnarumma sono due fuoriclasse assoluti del ruolo. Uno giocherà ancora qualche anno, l’altro è il presente e il futuro del Milan e della nazionale. Ibrahimovic invece è il classico giocatore che non invecchia mai. Ti dà tanto non solo a livello mentale ma anche tecnico. Lui fa parte di una cerchia di campioni che sono ancora in attività. Lo reputo un grande acquisto».