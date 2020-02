Galia: “Conte, questione di carattere. Derby? Il Milan sta bene”

Difficile pensa che Conte non diventasse un grande allenatore, visto il carattere che lo contraddistingueva da giocatore. Queste le parole di Roberto Galia a “Radio Sportiva”. L’ex compagno del tecnico dell’Inter ha poi parlato del derby col Milan (in programma domenica sera alle 20.45).

CARATTERE FORGIATO – Antonio Conte e Roberto Galia hanno condiviso tre anni come compagni. Tra il 1991 e il 1994 hanno giocato insieme alla Juventus: un periodo sufficiente per intuire la fibra dell’attuale tecnico dell’Inter. Galia conosce inoltre anche Stefano Pioli: con l’allenatore emiliano del Milan ha frequentato il corso per il patentino da allenatore. Questo il ricordo di Galia: «Conte lo conosco bene, anche da giocatore era un trascinatore, un carattere che lo ha portato ad allenare. Anche Pioli, con cui ho condiviso il corso per il patentino: si vedeva già ai tempi che aveva stoffa».

DERBY – Galia parla poi del derby, un match difficile da pronosticare a prescindere. Se la classifica può favorire l’Inter, il Milan non va ugualmente sottovalutato. Ecco le sue parole: «L’Inter è favorita nel derby ed ha fatto acquisti che le permettono di avere cambi importanti e di giocarsela con la Juve fino alla fine. Il Milan ora sta bene: Ibra ha dato una sterzata».