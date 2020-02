Godin, relax pre-derby: “Mate, riposo e buona compagnia!”

Condividi questo articolo

A pochi giorni dal derby Inter-Milan di domenica sera, serata di relax per Diego Godin. Il difensore nerazzurro ha infatti pubblicato una foto sul suo profilo ufficiale “Instagram”… In buona compagnia.

SERATA RELAX – Preparazione con relax in vista del derby di domenica sera per Diego Godin. Il difensore dell’Inter ha infatti pubblicato una foto che lo ritrae insieme ai suoi quattro cani, steso sul divano e con una tazza di mate in mano, accompagnata dal seguente commento: “Mate, riposo e buona compagnia!”. Un riposo necessario, per prepararsi al meglio in vista di domenica, quando a San Siro andrà in scena probabilmente quella che è la partita più importante dell’anno sia per i nerazzurri che per il Milan, entrambe in corsa per due obiettivi ben diversi: Scudetto e qualificazione alla Champions League. E di certo in campo non ci sarà tempo per rilassarsi.