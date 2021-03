Tacchinardi: Â«Lukaku devastante, fa un altro sport. Merito di ConteÂ»

Tacchinardi: «Lukaku devastante, fa un altro sport. Merito di Conte»

Condividi questo articolo

Alessio Tacchinardi

Alessio Tacchinardi esalta Romelu Lukaku, autore anche dell’1-0 di Inter-Genoa. Ecco le sue parole a “Pressing Serie A”.

LEADER DECISIVO – Il leader di questa Inter è uno, e si chiama Romelu Lukaku. Il belga è a quota 18 gol in campionato, e 24 in stagione. Con l’1-0 al Genoa, è alla quarta rete nelle ultime tre gare. E anche Alessio Tacchinardi non può esimersi dall’esaltare il 9 nerazzurro: «Lukaku sta facendo un altro sport, è un giocatore devastante. Ha una squadra alle spalle, ma sta giocando in modo straordinario. è la bravura di Conte, che lo sta facendo diventare più cattivo. Conte in questo è il numero uno, sta cambiando la mentalità di questi giocatori per farli diventare vincenti».