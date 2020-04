Szczesny: “Partita che mi ha emozionato? Quella con l’Inter! Pinsoglio…”

Szczesny è stato il protagonista di “A casa con la Juve”, format in onda sul canale YouTube della Juventus. Il portiere bianconero scherza con il terzo portiere, Pinsoglio e svela perché la partita con l’Inter a porte chiuse lo ha emozionato. Di seguito le sue dichiarazioni

SORRISI – Wojciech Szczesny, portiere titolare della Juventus, è ospite insieme a Carlo Pinsoglio di “A casa con la Juve”. Il numero uno polacco parla dell’ultima partita con l’Inter: «La partita in cui mi sono emozionato di più? A me piace quella contro l’Atletico Madrid dell’anno scorso, emozioni forti con la tripletta di Cristiano Ronaldo. Però devo dire la verità mi è piaciuta anche quella strana contro l’Inter, l’ultima. Sentire Carlo (Pinsoglio, ndr) che dalla panchina faceva il tifo per tutta la squadra è stato bellissimo. Voi scherzate ma lui ha fatto la differenza. Ci hanno mandato il video della partita, io ho sentito solo Pinsoglio. Sembrava ci fosse lo stadio pieno grazie a lui. Un’emozione bella».