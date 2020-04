Coronavirus, Asamoah dona 20mila dollari ad ospedale del Ghana

Condividi questo articolo

Kwadwo Asamoah, difensore dell’Inter, ha deciso di contribuire attivamente alla lotta per il coronavirus. Il difensore ghanese, infatti, ha donato 20mila dollari ad un ospedale del Ghana. Gesto di solidarietà nella lotta al virus

LOTTA – Bel gesto di Kwadwo Asamoah che, per contribuire alla lotta contro il coronavirus, ha donato 20mila dollari all’ospedale “Komfo Anokye Teaching Hospital” situato a Kumasi in Ghana. La nazione che ha dato i natali al difensore nerazzurro è una delle più colpite del continente africano, con 636 casi accertati. Il difensore nerazzurro, attualmente, si trova in Italia, in regime di auto-quarantena.

Fonte: pulse.com.gh