Superlega, a volte ritornano: Agnelli esulta e cita un pezzo degli U2!

La Superlega ha fatto risorgere anche Andrea Agnelli, l’ex presidente della Juventus dimissionario dopo il terremoto delle plusvalenze. Cita gli U2.

RIECCOLO − Per la serie a volte ritornano, oggi tocca ad Andrea Agnelli. Ed è tutto merito della Superlega. Oggi la Corte UE ha emesso la sentenza contro Uefa e Fifa, ridando vita al clamoroso progetto architettato dall’allora presidente della Juventus insieme a Florentino Perez e Laporta. Su Twitter, Agnelli cita gli U2:

Il pezzo in questione è Where the Streets Have No Name del 1987.