Suning.com, la società cinese smentisce le voci di bancarotta

Nessuna bancarotta in vista per Suning.com: la società cinese ha smentito seccamente tali voci, definendole come “falsità”.

SMENTITA – Suning.com ha smentito le voci circolate in Cina sulla bancarotta. Come riferito da CalcioeFinanza.it, sul proprio profilo Weibo la società cinese ha smentito tali voci, definite come “falsità“. Inoltre la stessa società ha anche dichiarato di averle denunciate alle autorità competenti. All’interno di Suning.com è ancira rilevante il peso di Steven Zhang, presidente dell’Inter, presente all’interno del CdA della società cinese.

Fonte: CalcioeFinanza.it