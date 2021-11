Beccalossi: «L’Inter sta facendo grandissime cose. Scudetto? Lotta a tre»

Evaristo Beccalossi, intervenuto in collegamento su Radio Marte sport, ritiene l’Inter una squadra molto competitiva che può lottare per la vittoria dello scudetto

LOTTA SCUDETTO − Evaristo Beccalossi non ha dubbi sulla corsa titolo con tre squadre destinate ad arrivare fino in fondo: «Credo che il Napoli quest’anno deve cercare di vincere perché ha una squadra forte. L’Inter è ancora competitiva. Ha sistemato le spinose questione economiche e adesso sta facendo grandissime cose. Napoli e Inter lotteranno per vincere il campionato, senza sottovalutare il Milan che è lì davanti meritatamente».