Lucio: «Julio Cesar punto di riferimento all’Inter. Fondamentale nel 2010»

Lucio, ex difensore dell’Inter, ha parlato a TV Brasil della sua grande amicizia con Julio Cesar. Secondo l’ex difensore, l’Acchiappasogni fu decisivo nel 2010

FONDAMENTALE − Lucio elogia l’amico Julio Cesar: «Io e Julio Cesar abbiamo una grande amicizia, ci conoscevamo già prima di incontrarci all’Inter nel 2009 grazie alla Nazionale brasiliana. Però vedendoci quotidianamente all’Inter, con gli allenamenti l’abbiamo sicuramente coltivata maggiormente. È stato molto divertente, noi eravamo come fratelli. Lui è stato fondamentale per vincere la Champions League, nel primo tempo contro il Barcellona ma anche in finale. Senza di lui non avremmo potuto vincere. Abbiamo avuto tanto tempo per migliorare la nostra amicizia sia con l’Inter che con il Brasile. È stato un punto di riferimento per me in Italia, per conoscere lo stile di gioco, di allenamento e come comportarmi nelle partite».