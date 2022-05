Suma: «Milan tutto in salita. Sassuolo in ritiro, Sampdoria con la grigliata»

L’Inter domani si gioca tutto nel match contro la Sampdoria. Così come il Milan, in campo a Sassuolo. Mauro Suma, giornalista, dice la sua con una lettera ai giocatori rossoneri pubblicata su Milannews.it.

SALITA – L’Inter e il Milan hanno dato vita a un grande campionato che si deciderà all’ultimissima curva. I nerazzurri devono battere la Sampdoria e sperare nel ko del Milan domani contro il Sassuolo. Mauro Suma, intanto, scrive una lunga lettera che esordisce così. «La Sampdoria ha fatto la grigliata di fine stagione, il Sassuolo è in ritiro da giovedì sera per la partita dell’anno. E’ il nostro destino, ragazzi. Lo conoscete. Tutto in salita. Tutto controvento. Siamo nati così, ce l’abbiamo nel dna». Vero anche che la Sampdoria ha festeggiato una salvezza conquistata dopo una stagione travagliata e difficilissima…

Fonte: Milannews.it