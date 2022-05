Curva Nord carica: «San Siro deve essere un muro nerazzurro domani!»

L’Inter domani affronta la Sampdoria nell’ultima giornata di Serie A. I nerazzurri devono vincere e sperare nel ko del Milan a Sassuolo con la Curva Nord che intanto carica la squadra di Inzaghi.

CARICA – L’Inter domani si gioca tutto contro la Sampdoria negli ultimi 90 minuti di Serie A. I nerazzurri ricevono i blucerchiati e la Curva Nord invita i tifosi dell’Inter a tingere di nerazzurro tutto San Siro. Ecco il comunicato. «San Siro sia un muro di NEROAZZURRO. Domani, in occasione dell’ultima giornata di campionato, vogliamo tutto lo stadio colorato di Internazionale. Invitiamo tutti gli interisti a dipinge il Meazza indossando la nuova maglia della Curva – già proposta a Roma per la finale di Coppa Italia (domani nuovamente disponibile in una nuova e aggiornata versione) – oppure la PRIMA MAGLIA della squadra. Festeggiamo, esaltiamo il nostro orgoglio, NON MOLLIAMO. Sopra ogni cosa, dimostriamo che siamo più forti noi!».

Fonte: L’Urlo della Nord