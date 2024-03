Stramaccioni: «Bologna-Inter bella. Atletico Madrid difficile, i motivi»

Andrea Stramaccioni ha parlato dell’Inter in vista del match di Serie A in trasferta contro il Bologna e di Champions League in casa dell’Atletico Madrid.

BOLOGNA-INTER – Queste le parole di Andrea Stramaccioni nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, in vista di Bologna-Inter. «Bologna squadra che ha una personalità incredibile? Secondo me, è uno dei manifesti più belli del lavoro di un allenatore in questo campionato perché io non dimentico. A una settimana dall’avvio del campionato gli è stata smontata la squadra, cioè lui ha perso Arnautovic, ha perso Dominguez, ha perso Schouten, ha cambiato la difesa. Però aveva la garanzia Sartori che ha portato giocatori importanti? Per me, i dirigenti come Sartori sono dei top player all’interno di un campionato. Quindi il Bologna sicuramente ha una proprietà ricca e solida, ma farà fatica, secondo me, a tenerli tutti e sono sicuro che ha già i backup, come dicono quelli bravi. Comunque sarà una partita molto bella perché anche l’Inter non gioca per niente male».

ATLETICO MADRID-INTER – Stramaccioni su Atletico Madrid-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. «Atletico Madrid squadra difficilissima da affrontare al ritorno? Difficilissima per tanti motivi. Primo: perché da quelli parti là fa sempre caldissimo. Secondo: perché lui ha, secondo me, da allenatore anche una partita difficile da preparare contro questo Atletico Madrid perché è un Atletico che ha cambiato, è un Atletico che ha tante frecce al proprio arco. Ha tanti giocatori diversi, quindi è anche difficile andare a prepararla nei dettagli perché tu puoi trovarti contro Griezmann, puoi contro Morata, puoi trovarti contro Depay, puoi trovarti contro Samuel Lino sull’esterno».