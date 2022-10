Stankovic: «Thiago Motta un fratello. Triplete Inter? Ricordi ancora freschi»

Per Stankovic esordio in Serie A da allenatore molto particolare: in Bologna-Sampdoria (ore 20.45) sfida Thiago Motta, suo compagno di squadra nell’Inter del Triplete. Nel prepartita di Sky Sport è apparso molto emozionato in vista della prima.

AMICI CONTRO – Dejan Stankovic in Bologna-Sampdoria ritrova Thiago Motta, allenatore avversario e compagno nell’Inter dal 2009 al 2012: «Il Triplete? Sono passati dodici anni ma i ricordi sono ancora freschi. Soprattutto legati a Thiago Motta: facevamo i compagni di reparto, compagni di tante battaglie vinte. È un amico, è un fratello: gli auguro ogni meglio. Vedevamo il calcio allo stesso modo? No, è completamente diverso: lui è molto più tecnico, con molta eleganza. Il mio era abbastanza cattivo, con tanta forza e tanti compiti da fare. Questo non toglie a nessuno dei due i meriti di quell’epoca. Ho ricevuto tantissimi messaggi, questo è il passato e io sono arrivato per il futuro. Voglio fare tantissime cose per la Sampdoria, il momento non è facile e lo accettiamo. Mi metto in discussione dal primo secondo coi miei ragazzi, solo insieme possiamo uscirne».