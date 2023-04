Spalletti: «Napoli avanti non per demeriti altrui! Lo scorso anno…»

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan. Il tecnico ha analizzato il percorso degli azzurri in Serie A

MERITI – Queste le parole di Spalletti: «Napoli vestita a festa? Trovare bandiere azzurre ovunque, ci riempie di gioia. Ma è ancora qualcosa di non reale perché la storia non l’abbiamo ancora scritta. Noi pensiamo al campo e non perdiamo di vista quello che abbiamo ancora da fare Non crediamo di aver già vinto, non pensiamo alle prossime partite o al prossimo anno. Noi siamo concentrati solo sulla gara che abbiamo davanti. Noi non abbiamo un modo superficiale di interpretare il nostro lavoro. Pioli ha detto che nemmeno il Napoli è imbattibile? Ha ragione, che devo dire. Squadre perfette e imbattibili non esistono. Io sono convinto che il Napoli ha fatto un percorso virtuoso in questi due anni. Bisognerebbe rivedere i punti dell’anno scorso per definire se siano state mediocri le inseguitrici o se ha fatto un bel percorso chi è in testa. L’anno scorso di questi tempi la seconda in classifica aveva 4 o 5 punti in meno della capolista e la media punti era la stessa delle inseguitrici di oggi. Se noi siamo 20 punti avanti è quindi merito nostro, non demerito delle nostre avversarie, come spesso leggo o ascolto. Il merito va dato al Napoli».