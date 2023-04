Carnasciali: «Fiorentina in salute! Prima della sosta meglio dell’Inter»

Daniele Carnasciali, ex difensore tra le altre della Fiorentina, ha parlato dell’imminente match fra la squadra viola e l’Inter. Queste le sue considerazioni sulle frequenze di Radio Sportiva

INCOGNITA – Questa l’analisi di Carnasciali: «Prima della sosta ci sarebbe arrivata meglio dell’Inter a questa partita. E una squadra in salute, aveva fatto delle buone vittorie contro squadre importanti come il Milan. Andata avanti in Conference League. Dopo la sosta è sempre un punto interrogativo, bisogna vedere come sono tornati i giocatori dalle Nazionali. Ma bisogna dire che la Fiorentina, nelle ultime partite, si è rimessa in carreggiata. Italiano nelle ultime partite ha trovato i giocatori funzionali a quello che voleva fare. Cabral e Jovic hanno iniziato a fare gol. È una squadra in salute»