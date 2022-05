Sorrentino: «Inter più strutturata rispetto al Milan. Differenza sull’età»

Inter e Milan si giocheranno in queste tre partite rimanenti in Serie A il titolo. L’ex portiere Sorrentino si proietta però già alla prossima stagione, con quello che potrà avvenire anche a livello europeo. Ne ha parlato a Mediaset.

LE PREVISIONI – Per Stefano Sorrentino non può esserci ancora una favorita per la Serie A 2022-2023, non essendoci ancora nemmeno la certezza di chi vincerà questo campionato: «Bisogna capire tante cose. È chiaro che il Milan, forse, ha un’età media un po’ più giovane rispetto all’Inter ed è un discorso più lungo. A oggi l’Inter è quella un po’ di più strutturata, poi è chiaro che magari il cambio di società può portare soldi freschi che possono rendere il Milan più forte e farlo arrivare fino in fondo. Però occhio alla Juventus, che con l’arrivo di Dusan Vlahovic a gennaio e magari qualche pedina importante quest’estate sarà un avversaro ostico».