Dumfries, si muove il Manchester United! La posizione dell’Inter – TS

Denzel Dumfries sta disputando un’ottima stagione con la maglia dell’Inter. Su di lui, dopo l’interesse del Bayern Monaco, è piombato il Manchester United. Le ultime da Tuttosport

ADDIO? – Denzel Dumfries è uno dei protagonisti della stagione dell’Inter. L’olandese ha stupito tutti per rendimento ed efficacia e, le sue prestazioni positive, non sono passate inosservate. Dopo aver attirato l’interesse del Bayern Monaco, che adesso ha virato, secondo Tuttosport, su Mazraoui dell’Ajax, l’olandese è finito in cima alla lista dei desideri del Manchester United. Il club inglese ha virato sul calciatore dell’Inter su indicazione del nuovo manager Erik Ten Hag. I nerazzurri, dal canto loro, potrebbero decidere di cedere Dumfries dopo appena un anno: la proprietà, infatti, ha chiesto un mercato con un saldo in positivo di almeno 60 milioni ed un abbassamento del monte ingaggi del 15%.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino