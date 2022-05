Inzaghi, rosa dell’Inter valorizzata. Calhanoglu capolavoro del tecnico – TS

Simone Inzaghi sta disputando un ottimo anno alla guida dell’Inter. Fra i meriti del tecnico, scrive Tuttosport, c’è quello di aver valorizzato alcuni elementi della rosa, in particolare Hakan Calhanoglu

VALORIZZAZIONE – Simone Inzaghi è stato, in questa stagione, una sorta di “Re Mida” per l’Inter. Secondo Tuttosport, infatti, fra i maggiori meriti del tecnico c’è quello di aver valorizzato diversi elementi della rosa, dopo un’estate difficile segnata da cessioni importantissime. Gli acquisti della scorsa estate, 5, sono stati valorizzati ed addesso, scrive il quotidiano, valgono 65 milioni in più. Dumfries, ad esempio, acquistato per 15 milioni, adesso ne vale almeno 20 in più (vedi articolo). Spicca anche la crescita di Dimarco, valutato oggi non meno di 20 milioni. Il capolavoro, però, secondo il quotidiano, è Hakan Calhanoglu: il centrocampista, arrivato a 0 dal Milan, ha disputato un’ottima stagione, con 7 gol ed 11 assist mostrando una continuità di rendimento mai vista prima. Cresciuto anche il rendimento di Dzeko, che ha quasi raddoppiato i suoi gol rispetto al suo ultimo anno alla Roma.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino