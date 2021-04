Sorrentino: «Handanovic sfortunato in Napoli-Inter». E spiega il suo autogol

Sorrentino – ex portiere del ChievoVerona -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, prova a spiegare l’errore di Handanovic in Napoli-Inter, giudicando la presentazione delle principali individualità di Conte

CRESCITA E SFORTUNA – Il commento di Stefano Sorrentino sintetizza l’1-1 del posticipo serale: «L’Inter ha dimostrato in campionato di essere una squadra difficile da affrontare. Dimostra di saper giocare a calcio, ma lo fa apposta a giocare sì. Da quando Antonio Conte ha lanciato Christian Eriksen titolare, l’Inter finalmente sta giocando. Romelu Lukaku è venuto meno a Napoli ma non era facile incontrare questa squadra. Sfortunato Samir Handanovic, l’ho rivisto bene più volte l’episodio: forse per paura di scontrarsi con Stefan de Vrij ha fatto un movimento sbagliato con il braccio. Può succedere, purtroppo». Questo il pensiero di Sorrentino dopo Napoli-Inter.