Skriniar, oggi nuovo tampone: Inter ha un obiettivo

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, è rientrato in Italia nella giornata di ieri e oggi si sottoporrà a un nuovo tampone

SITUAZIONE – Milan Skriniar ha fatto finalmente ritorno ieri in Italia dopo la lunga assenza a causa della positività al Coronavirus, a partire dal 7 ottobre. Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, oggi è previsto un nuovo tampone per il difensore slovacco. In caso di risultato negativo, l’Inter avrebbe l’obiettivo di averlo a disposizione per la partita di Champions League contro il Real Madrid. Nessuna speranza invece per la gara di sabato con il Parma.

Fonte: SportMediaset.it