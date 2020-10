Nainggolan e Vecino, no sconti Inter: Zhang chiaro sul Ninja

Radja Nainggolan Inter

Radja Nainggolan e Matias Vecino sono due nomi caldi per il mercato di gennaio dell’Inter in uscita: la situazione sui due centrocampisti nerazzurri

CALCIOMERCATO – Queste le parole di Fabrizio Romano sul mercato di gennaio dell’Inter. «Decisioni da prendere, al più presto – ha dichiarato su “Calciomercato.com” –. Perché il mercato di gennaio si avvicina e l’Inter studia le sue strategie anche a centrocampo, dove i rumors continuano in entrata e soprattutto in uscita. Totalmente fermo ogni discorso legato a Kanté o giocatori così costosi, non si fermano le voci su uno scambio tra Matias Vecino e Armando Izzo con il Torino. Un affare di cui si parla da mesi ma che non è mai davvero decollato: ad oggi la situazione è completamente bloccata perché i due club non stanno trattando e Vecino ambisce a club da Champions League».

VECINO E NAINGGOLAN – Romano su Matias Vecino e Radja Nainggolan. «La scelta dell’uruguaiano sarebbe comunque orientata verso altre società, aspettando il rientro per provare a riprendere spazio nell’Inter di Conte. Ma la dirigenza non sta valutando uno scambio con Izzo, ha altre priorità in difesa e soprattutto non prevede sconti per Vecino come per Radja Nainggolan, su cui rimane la tentazione forte legata al Cagliari. Più dei club stranieri che hanno chiesto informazioni, la Sardegna sarebbe la prima scelta del Ninja ma Zhang è stato chiaro anche dopo la chiusura del mercato estivo: Nainggolan non si regala. Chi vuole prenderlo deve pagarlo, non sarà in sconto. Fino al 5 ottobre ha mantenuto la sua posizione ferrea, non intende fare passi indietro. Ancora, adesso, il Cagliari è stato avvisato…».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com