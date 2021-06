Skriniar, de Vrij e Bastoni: dagli Europei solide certezze per Inter e Inzaghi

La difesa titolare dell’Inter, formata da Skriniar, de Vrij e Bastoni, sta regalando molte certezze agli Europei. Soprattutto al nuovo allenatore Simone Inzaghi.

MURO UBIQUO – Assieme con la maglia dell’Inter, oppure ognuno con la maglia della sua Nazionale, è uguale: Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni si confermano difensori straordinari. Lo slovacco ha già trovato anche un gol agli Europei, che valgono alla Slovacchia la vittoria sulla Polonia, e a lui il premio di uomo partita. De Vrij ha guidato egregiamente la difesa dell’Olanda finora, soprattutto in fase di costruzione, in cui si conferma un maestro. Infine l’italiano, che ha esordito solo ieri contro il Galles, ma scendendo in campo con la lucidità di un veterano (vedi focus). Simone Inzaghi trova quindi splendide certezze in vista del primo ritiro coi nerazzurri: la difesa si conferma il baluardo della squadra.