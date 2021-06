De Vrij: «Nove punti! Ora pronti per la fase a eliminazione diretta»

Stefan de Vrij esulta per la vittoria dell’Olanda sulla Macedonia del Nord, che vale la qualificazione come prima agli ottavi di finale.

SOLO VITTORIE – L’Olanda segue l’Italia e chiude il girone degli Europei con nove punti. Tre vittorie in altrettante gare per gli Oranje, con otto gol fatti e solo due subiti. Ora per la Nazionale allenata da Frank de Boer si figurerà un ottavo di finale contro la migliore terza proveniente dai gironi D, E o F. Tra i protagonisti di questa cavalcata c’è anche Stefan de Vrij, leader della difesa Oranje oltre che di quella dell’Inter Campione d’Italia. E dopo la vittoria sulla Macedonia del Nord, il centrale esulta così: “Nove punti in tre partite! Ora pronti per la fase a eliminazione diretta”. Ecco il suo post sui social: