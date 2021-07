Shaqiri: «Inter nel momento sbagliato ma non mi pento! Lazio? Onorato»

Shaqiri, dal 2018 al Liverpool, il prossimo anno andrà in scandeza e in un’intervista rilasciata al “Corriere dello Sport” ha detto la sua in merito al possibile ritorno in Italia, facendo riferimento all’esperienza non proprio positiva all’Inter.

CALCIO IN ITALIA – Shaqiri parla della possibilità di tornare a giocare in Italia: «Tornare in Italia? Certo, chi non è innamorato dello stile di vista italiano? Colpisce l’amore italiano per il calcio, è vita. I tifosi sono incredibili. Il calcio in Italia si è sviluppato in modo sostanziale negli ultimi anni e la vittoria dell’Europeo lo testimonia. Basta dare un’occhiata a quanti giocatori della Premier League sono stati trasferiti in Serie A».

INTER E LAZIO – Shaqiri in breve parla della sua esperienza all’Inter con Roberto Mancini e dell’interesse della Lazio: «Cosa non ha funzionato all’Inter? A volte nel calcio capita di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non mi pento. La Lazio di Sarri? Se è vero che hanno stima di me sono onorato, è un top club».

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone