Inzaghi accoglie Lukaku, oggi nuovi rientri. Mercoledì altra amichevole – CdS

Inzaghi ieri sera ha accolto Romelu Lukaku tornato dalle vacanze. I due si erano già sentiti più volte al telefono, anche durante l’Europeo. Ora il tecnico attende i sudamericani e mercoledì nuovo test per la squadra.

RIENTRI – Inzaghi abbraccia Romelu Lukaku al rientro dalle meritate vacanze dopo l’Europeo. Ora l’attaccante belga sarà a disposizione del tecnico, che nelle prossime ore avrà a disposizione anche altri giocatori come Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Matìas Vecino, tutti impegnati con la Copa America. Per Lautaro Martinez invece bisognerà attendere i primi di agosto (così come per Nicolò Barella e Alessandro Bastoni). Intanto mercoledì nuovo test per i nerazzurri, amichevole però contro un avversario ancora da ufficializzare. Tra giovedì e venerdì la fine del ritiro e breve vacanza per tutti i nerazzurri.

Fonte: Corriere dello Sport