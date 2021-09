Shakhtar Donetsk-Inter, Skriniar un muro! Correa ci prova: le pagelle – CdS

Shakhtar Donetsk-Inter, il migliore in campo dei nerazzurri secondo il Corriere dello Sport è Milan Skriniar. Correa entra dalla panchina e ci prova, male Lautaro Martinez.

LE PAGELLE – Shakhtar Donetsk-Inter 0-0, conta il risultato e l’ennesima partenza lenta dei nerazzurri in Champions League. La squadra allenata da Simone Inzaghi tiene bene in difesa, davanti però spreca tantissime occasioni, 6,5 il voto che dà il quotidiano romano al tecnico nerazzurro. Lo stesso vale per Stefan de Vrij, anche lui sbaglia poco dietro e cerca il gol sul finale, Pyatov però gli nega la gioia. Il migliore in campo per l’Inter è Milan Skriniar, l’enorme salvataggio su Pedrinho vale come un gol: voto 7. Male Lautaro Martinez e Dumfries: entrambi 5. L’argentino è impreciso e spreca una grande opportunità, Dumfries invece si perde nel corso della partita.

Fonte: Corriere dello Sport