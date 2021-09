Brozovic raggiunge le 250 presenze con l’Inter: ora è tempo di rinnovo

Brozovic ieri in Shakhtar Donetsk-Inter ha raggiunto quota 250 presenze con la maglia dell’Inter e in tutte le competizioni. Prossimo obiettivo il rinnovo?

TRAGUARDO – Marcelo Brozovic, titolare ieri in Shakhtar Donetsk-Inter, ha raggiunto il traguardo importante delle duecentocinquanta presenze con la maglia dell’Inter e in tutte le competizioni. Il centrocampista croato nel corso degli ultimi anni è diventato sempre di più un pilastro della squadra, un perno fondamentale che lega difesa e attacco, abbinando qualità e soprattutto quantità. Un perfetto punto di equilibrio nel 3-5-2 dell’Inter di Antonio Conte prima, e oggi di Simone Inzaghi. Traguardo importante, quello delle 250 presenze con i nerazzurri, ma adesso è tempo di rinnovo. Dopo aver trovato l’accordo con Lautaro Martinez per il prolungamento di contratto (le priorità dell’Inter sono anche Barella e Bastoni), la società nerazzurra dovrà adesso avviare i contatti con l’entourage del croato. Brozovic ha un contratto in scadenza il prossimo 40 giugno 2022, con un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione (lui vorrebbe arrivare a 5).