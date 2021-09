Lo Shakhtar Donetsk anticipa l’Inter: in campo prima a -3 dalla coppa

Inter-Atalanta, come noto, si giocherà oggi alle 18. C’è però in campo anche lo Shakhtar Donetsk, prossimo avversario dei nerazzurri in Champions League che sarà impegnato in campionato.

L’ANTICIPO – Lo Shakhtar Donetsk gioca due ore prima dell’Inter. La squadra di Roberto De Zerbi sarà impegnata in casa, all’Olimpiyskiy di Kiev, alle 16 contro il Veres-Rivne nella nona giornata del campionato ucraino. Gli arancioneri sono a -3 dalla Dinamo Kiev capolista, diciannove punti contro ventidue, per effetto di sei vittorie, un pareggio e una sconfitta. Poi ci sarà l’impegno in Champions League, sempre nella capitale ucraina, contro l’Inter martedì alle 18.45 ora italiana (entrambe ancora a quota zero).