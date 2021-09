Di Marzio: «Inter abile nel sostituire Lukaku! Dzeko-Lautaro Martinez si completano»

L’Inter, pur senza Lukaku, segna e crea molto. Di Marzio – ospite negli studi di Sky Sport 24 – ha parlato proprio dell’abilità del club nerazzurro nel sostituire il belga. Di seguito le sue dichiarazioni.

ABILITÀ – L’Inter senza Romelu Lukaku è comunque una squadra offensivamente completa. Merito, secondo Gianluca Di Marzio, dell’abilità della dirigenza nerazzurra: «Nel sostituire Lukaku l’Inter è stata moto abile. Ha cercato due attaccanti che potessero giocare insieme a Lautaro Martinez, compatibili con l’argentino ma in maniera diversa. Stavo pensando al paragone Edin Dzeko–Duvan Zapata perché potevano essere compagni di squadra all’Inter visto che l’idea predominante era quella inizialmente. Poi l’Atalanta ne ha fatto una questione di prezzo e sostituto e quindi si è tenuta Zapata. Dzeko, Joaquin Correa e Lautaro Martinez possono giocare anche tutti e tre insieme in determinati momenti, quindi la scelta della compatibilità è stata giusta. La coppia Dzeko-Lautaro Martinez si completa in maniera quasi naturale».