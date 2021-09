Prima Pagina IN Edicola: Inter, test Gasperini e Zapata. Esame scudetto

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, Gasperini test. Per Inzaghi la sfida con l’Atalanta (ore 18) è il primo esame-scudetto. Simone lancia Dzeko contro Zapata che voleva a Milano dopo l’addio di Lukaku.

TUTTOSPORT

Inter, trappola Gasperini. Oggi le milanesi ridanno l’assalto alla vetta. Inzaghi: «Contro l’Atalanta si vince con fame e cattiveria».