Serie A, slitta la scadenza per pagare gli stipendi: accordo tra club e FIGC

SCADENZA POSTICIPATA – Il Consiglio Federale della FIGC , su richiesta dei club di Serie A , ha deliberato il rinvio di un mese del pagamento della rata di marzo degli stipendi. La scadenza, inizialmente prevista per fine maggio, verrà posticipata a fine giugno. La trattativa in corso tra federazione e società riguarda anche le scadenze successive (aprile-giugno). Una buona notizia non solo per l’ Inter , che avrà trenta giorni extra per rispettare quanto previsto. Si attende a breve il comunicato completo della FIGC.

