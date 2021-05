Ferri: «Chiellini e Cuadrado? Da punire chi ha questo DNA nell’ingannare»

Ferri – ex difensore dell’Inter -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, commenta gli episodi arbitrali di Juventus-Inter sottolineando l’atteggiamento anti-sportivo di Chiellini e Cuadrado. Poi un pensiero sul futuro di Conte in nerazzurro

DNA SCORRETTO – Non ci sta Riccardo Ferri dopo il 3-2 di Torino: «Matteo Darmian sbaglia a livello tecnico nel posizionamento, ma Giorgio Chiellini è già in caduta quando si accorge di non poter raggiungere il pallone. Non ho niente contro Chiellini, ma alcuni hanno nel DNA questo atteggiamento. Sono predisposti nel creare confusione all’arbitro. Vanno ammoniti i provocatori che tendono sempre a raggirare l’arbitro. Come fa Juan Cuadrado con Ivan Perisic, quello non è “mestiere”, come lo definite. Quello è un tentativo di ingannare l’arbitro! L’episodio decisivo è questo, non l’espulsione di Rodrigo Bentancur, che non c’è. Anzi, per doppio giallo manca quella di Dejan Kulusevski. E non c’è nessun fallo di Romelu Lukaku su Chiellini in occasione del gol di Lautaro Martinez».

AVANTI CON CONTE – Inoltre, Ferri parla del futuro della panchina dell’Inter: «Stimo tantissimo Antonio Conte, che è un allenatore che non molla mai. Il gruppo è legato a lui. Il fatto che possa andar via mi fa pensare che anche il gruppo possa sgretolarsi. Molti sono lì per lui. Mi auguro che la società continui a investire in questa squadra dopo questo biennio, per poter raggiungere l’ultimo step a livello internazionale. Questa squadra con Conte può scrivere molte pagine importanti, ne sono certo». Il pensiero di Ferri, già espresso dieci giorni fa (vedi dichiarazioni), è comune tra i tifosi interisti.