Serie A, si studia riforma al campionato: Final Four scudetto in arrivo? – TS

Il “Tuttosport”, oggi in edicola, riporta delle possibile riforme al vaglio per la riforma del campionato di Serie A. Una delle proposte avanzate prevede i Play-Off. Obiettivo Final Four scudetto

RIFORMA – La Serie A si avvia verso una riforma strutturale. Il campionato, secondo quanto riferito dal “Tuttosport” dovrebbe passare da 20 a 18 squadre e dovrebbero essere introdotti i Play-Off. Ieri è andata in scena una riunione in video-collegamento fra i club di massima serie. Obiettivo è gettare le basi per la futura riforma del campionato. La nuova formula della Champions League, in vigore dal 2024, comporterà un aumento significativo del numero di partite, che mal si concilia con un campionato a 20 squadre. L’obiettivo è ridurre le giornate da 38 a 34.

IPOTESI – La riduzione a 18 squadre, secondo il “Tuttosport” comporterà l’introduzione dei Play-Off scudetto. Sono al vaglio varie soluzioni: la più immediata, secondo il quotidiano, è quella di introdurre le “Final Four” con le prime quattro classificate che si sfidano in semifinale e finale scudetto. La prima data utile è la stagione 2022/23, con il presidente Gravina grande promotore della riforma.

Fonte: Stefano Scacchi – Tuttosport