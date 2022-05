Serie A, Giudice Sportivo 36ª giornata: multa all’Inter, Cagliari uno squalificato

Terzultimi provvedimenti per questa Serie A da parte del Giudice Sportivo. L’Inter prende una multa per il comportamento dei suoi tifosi contro l’Empoli, il Cagliari ha uno squalificato per domenica.

I PROVVEDIMENTI – Quattromila euro di multa all’Inter in relazione alla partita di venerdì con l’Empoli. Il Giudice Sportivo ha disposto l’ammenda perché i tifosi nerazzurri, durante il match del Meazza, hanno lanciato in campo cinque bottigliette d’acqua. A livello disciplinare squalificato Boris Radunovic, portiere di riserva del Cagliari espulso dalla panchina contro la Salernitana (rissa dopo il gol dei campani): non ci sarà domenica sera. Nessuna novità invece per quanto riguarda i diffidati: rimangono a rischio Alessandro Bastoni, Ivan Perisic e Arturo Vidal. Con un giallo all’Unipol Domus avrebbero finito il campionato anzitempo, stesso discorso per l’allenatore Simone Inzaghi. Di seguito i provvedimenti integrali dopo la trentaseiesima giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI TRENTASEIESIMA GIORNATA

Una giornata: Boris Radunovic (Cagliari), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Gianluca Mancini (Roma), Emil Bohinen, Franck Ribéry (Salernitana), Georgios Kyriakopoulos (Sassuolo), Simone Bastoni (Spezia), Wilfried Singo (Torino), Rodrigo Becao (Udinese), Marco Davide Faraoni (Verona)

DIFFIDATI TRENTASEIESIMA GIORNATA

Nona ammonizione: Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Gary Medel (Bologna), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Norbert Gyombér (Salernitana), Giulio Maggiore (Spezia)

Quarta ammonizione: Lukasz Skorupski (Bologna), Milan Badelj (Genoa), Paulo Dybala (Juventus), Rafael Leao (Milan)