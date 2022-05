Ceferin: «Champions League, il nuovo format UEFA rispetta i valori e i sogni»

L’UEFA ha presentato quest’oggi il nuovo format delle competizioni europee, Champions League in testa, a partire dalla stagione 2024-2025 (vedi articolo). Il presidente Ceferin ha commentato le novità e la scelta.

SI CAMBIA! – Aleksander Ceferin commenta i cambi nelle competizioni europee, su tutti la Champions League: «L’UEFA ha dimostrato oggi che siamo del tutto impegnati nel rispetto dei valori fondamentali dello sport e nella difesa del principio chiave delle competizioni aperte, con qualificazione basata sul merito sportivo, pienamente in linea con i valori e il modello sportivo europeo basato sulla solidarietà. Le decisioni di oggi concludono un ampio processo di consultazione durante il quale abbiamo ascoltato le idee di tifosi, giocatori, allenatori, federazioni nazionali, club e leghe per citarne solo alcuni, con l’obiettivo di trovare la migliore soluzione per lo sviluppo e il successo del calcio europeo, sia a livello nazionale sia internazionale per club».

QUALI NOVITÀ? – Ceferin entra nel dettaglio della Champions League: «Siamo convinti che il format scelto rappresenti il ​​giusto equilibrio e che migliorerà l’equilibrio competitivo e genererà solidi ricavi che possono essere distribuiti a club, campionati e calcio di base in tutto il nostro continente, aumentando l’appeal e la popolarità delle nostre competizioni per club. Sono davvero contento che sia stata una decisione unanime del Comitato Esecutivo UEFA, con l’ECA, le Leghe Europee e le Federazioni Nazionali che sono tutte d’accordo con la proposta fatta. Un’altra prova che il calcio europeo è più unito che mai. La qualificazione resterà quindi prettamente basata sulla prestazione sportiva e il sogno di partecipare rimarrà per tutte le società».

