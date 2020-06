Serafini: “Inter, bravissimi giocatori ma manca un leader! Hakimi…”

L’Inter manca di personalità e leadership. Ne è convinto Luca Serafini, ospite di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia. Il giornalista esprime il suo parere sui nerazzurri e sul colpo Hakimi

OPINIONE – Così Luca Serafini: «A me sembra che all’Inter manchi qualche leader. Ci vuole qualcuno che in campo sappia gestire certi momenti. L’allenatore (Antonio Conte, ndr) può fare quello che vuole ma negli spogliatoi ci va la squadra. Dal punto di vista della personalità non vedo il trascinatore. Bravissimi giocatori, niente da dire. Achraf Hakimi occuperà uno spazio carente perché lì si è reinventato Antonio Candreva. Però mi sembra che manchi quella personalità».