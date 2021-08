Sconcerti: «Vlahovic-Inter? Non gli conviene. Cessione Lukaku non basta»

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il noto giornalista sportivo Mario Sconcerti ha parlato delle voci sul passaggio di Dusan Vlahovic all’Inter in caso di cessione dei nerazzurri di Romelu Lukaku. Una cessione che, secondo il giornalista, non basterebbe comunque alla società.

NESSUNA CONVENIENZA – Mario Sconcerti avvisa Dusan Vlahovic: meglio non andare all’Inter. Queste le parole del noto giornalista sportivo sul giocatore viola, tra i possibili sostituti di Romelu Lukaku in caso di cessione: «Non credo che gli convenga andare adesso all’Inter, parliamo di una società in grossa difficoltà e a cui non basterà cedere Lukaku. Vlahovic non trarrebbe grande vantaggio nel lasciare la Fiorentina quest’anno, ma bisognerà lavorare per fargli venire voglia di restare un altro anno».