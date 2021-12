Sconcerti: «L’Inter di Inzaghi piace, ma la migliore resta quella di Herrera»

Sconcerti nel suo editoriale su Calciomercato.com ha parlato dell’Inter di Inzaghi, che gioca bene e piace, ma a detta del giornalista la squadra migliore resta quella allenata da Helenio Herrera.

PARAGONI – Sconcerti parla così della squadra allenata da Simone Inzaghi, facendo un paragone con quella allenata da Herrera: «L’Inter d’Inzaghi piace moltissimo, tanto che qualcuno si chiede se non sia la miglior Inter di sempre. Non è una domanda assurda, può starci. L’Inter è come la Juve, ha avuto spesso allenatori pragmatici, splendidi gestori di uomini e situazioni. Da Foni, a Herrera, Trapattoni, agli stessi Conte e Mourinho. Non c’è stato un Bernardini, un Sacchi o Sarri. Anche per questa abitudine oggi colpisce Inzaghi, perché ha un gioco vasto, che mantiene sempre qualità lasciando spazio anche al talento dei giocatori. Gli scudetti di Mancini e Mourinho arrivarono quando la Juve era in ricostruzione. I nove scudetti della Juventus sono arrivati quando Milano non arrivava al quarto posto. Continuo a pensare che l’Inter non migliore, ma la più importante, sia stata quella di Helenio Herrera. Per tanti fattori: perché affermò l’Inter come grande squadra mondiale, perché aveva giocatori che oggi non ci sono e perché Herrera inventò il ruolo dell’allenatore moderno».