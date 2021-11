Sconcerti: «Inter una sconfitta, può competere. La Juventus con cinque no»

Sconcerti usa il numero di sconfitte per individuare le squadre che si giocheranno la Serie A da qui a maggio. Nel suo spazio per Calciomercato.com, il giornalista mette quindi dentro l’Inter ma non la Juventus.

MOTIVI DI ESCLUSIONE – Mario Sconcerti enfatizza le cinque sconfitte della Juventus in quattordici giornate di Serie A. Per il giornalista escludono i bianconeri dalla corsa per il primato: «Stanno perdendo tanto tutti, questo è un fatto anomalo. Le sconfitte sono sempre una buona prospettiva per valutare le possibilità di una squadra. Per questo dico che la corsa scudetto è ridotta a quattro squadre. Napoli e Inter hanno perso una sola volta, il Milan e l’Atalanta due volte: saranno loro a contendersi il titolo. Nel Napoli la prima cosa che salta agli occhi è la qualità del gioco, se pensi all’Inter la prima cosa è la qualità dei giocatori».

Fonte: calciomercato.com – Furio Zara