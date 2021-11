Biasin: «Brozovic rinnova con l’Inter? Marotta ottimista, sufficiente!»

Per Biasin il rinnovo di Brozovic è presumibilmente vicino, viste le parole di Marotta ieri sul croato (vedi articolo). Nel suo editoriale per il sito TuttoMercatoWeb il giornalista si è espresso anche sul momento dell’Inter.

AVANTI COSÌ – “L’Inter reduce dalla settimana perfetta ci porta a fare un rapido ragionamento su Simone Inzaghi. Il qui presente aveva dei dubbi, soprattutto per gli inizi: ‘Riuscirà ad assorbire mesi e mesi di scenari apocalittici, cessioni varie, mugugni della piazza, nella sua prima esperienza in un club chiamato a vincere lo scudetto? Mah…’ Eccome se c’è riuscito. La qualificazione agli ottavi di Champions League non è un trofeo, ma un obiettivo annunciato e raggiunto sì. E raggiunto bene, con un gioco parecchio frizzante e riconoscibile. E la squadra lo segue, eccome se lo fa. Marcelo Brozovic, per dire, non è mai stato così al centro. A proposito, rinnova? Giuseppe Marotta è ottimista, direi che è più che sufficiente”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Fabrizio Biasin