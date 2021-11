Cruciani: «Inzaghi bene con l’Inter? Non me ne frega, ma volevo restasse»

Cruciani non prende bene il fatto che da sei mesi Inzaghi abbia scelto di lasciare la Lazio per l’Inter. Durante Tiki Taka su Italia 1, il giornalista tifoso biancoceleste commenta in poche parole il cambio di panchina.

C’È IRRITAZIONE – Giuseppe Cruciani appare piuttosto seccato quando si parla di Simone Inzaghi: «Contento per i risultati che sta avendo? Non me ne frega niente. L’Inter ha vinto, è una squadra fortissima che è a quattro punti dalla vetta. Che dobbiamo dire sull’Inter? Ha giocato benissimo, Inzaghi è un bravissimo allenatore. Loro sono contenti di averlo, io sono un po’ meno contento che se ne sia andato. Avrei voluto che rimanesse».