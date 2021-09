Sconcerti: «Inter, non queste le partite per giudicare. Problemi? Non credo»

Sconcerti attende prima di un vero e proprio giudizio sull’Inter. Il giornalista, intervenuto durante “Maracanà” su “TMW Radio”, non vede però grossi problemi per domenica contro la Sampdoria.

ANCORA ATTESA – Mario Sconcerti mette sullo stesso piano Inter e Roma, non solo per la terza giornata di Serie A: «L’Inter gioca a Genova, contro la Sampdoria. Io non credo che abbiano problemi, nessuna delle due, onestamente. Men che meno ancora la Roma, perché il Sassuolo è una squadra che le si adatta molto. Io ho ancora in mente il Sassuolo di Roberto De Zerbi, quello di Alessio Dionisi l’ho visto una ventina di minuti col Verona e mi è piaciuto. Non credo siano queste le partite per giudicarle: bisogna aspettare gli scontri diretti».