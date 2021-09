Sanchez punta Sampdoria-Inter! Opzione in più per Inzaghi?

Sanchez, a sorpresa, potrebbe debuttare in stagione domenica in Sampdoria-Inter. Come fa sapere Andrea Paventi per Sky Sport prosegue il recupero dell’attaccante cileno, in vista del rientro in campo.

ASSENZA FINITA – Dopo due mesi di stop Alexis Sanchez è finalmente pronto. Il giornalista di Sky Sport Andrea Paventi annuncia che il cileno ha nel mirino già Sampdoria-Inter di domenica (ore 12.30), con l’infortunio al polpaccio ormai superato. L’attaccante ha lavorato duramente in queste settimane con lo staff tecnico, puntando a rientrare quanto prima. Ovviamente Sanchez non sarà titolare al Ferraris, ma per Simone Inzaghi è una risorsa in più visto che Joaquin Correa e Lautaro Martinez faranno solamente la rifinitura. C’è però la possibilità di vederlo a gara in corso, con Stefano Sensi favorito alle spalle di Edin Dzeko. Sanchez rientra quindi a pieno titolo nella rosa dell’Inter, con la speranza che i problemi fisici ripetuti siano alle spalle.