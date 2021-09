Sconcerti: «Inter, gran primo tempo ma è mancato Calhanoglu! I cambi…»

L’Inter ha fatto una grande prestazione contro il Real Madrid e Inzaghi non merita le critiche ricevute, soprattutto per quanto riguarda i cambi. Questa l’opinione del giornalista Sconcerti, che è intervenuto per parlare del match a TMW Radio.

GRANDE PRESTAZIONE – Mario Sconcerti ha analizzato il match tra Inter e Real Madrid: «L’Inter ha fatto un gran primo tempo. Ho visto la partita molto attentamente, quella di Liverpool del Milan è stata molto più chiara, è stata per lunghi tratti a senso unico. Quella dell’Inter è stata più complessa. Giocata su bassi ritmi, il Real Madrid ha fatto pesare le solite lacune difensive e a centrocampo Luka Modric comincia a lasciare qualche metro agli avversari. Ieri si è notato molto di più Marcelo Brozovic come diversità di gioco. È mancato Hakan Calhanoglu. Deve crescere nelle partite importanti, deve deciderle, non andare fuori dallo schermo. Era una partita che contro il Real Madrid puoi sempre perdere, anche lo scorso anno successe la stessa cosa. Se è stato bravo il Real Madrid, è stata brava anche l’Inter. Mentre se è stato bravo il Liverpool, non è stato altrettanto bravo il Milan».

GIUDIZI – Sconcerti ha poi parlato delle critiche ricevute da Simone Inzaghi: «Ormai siamo sempre portati soltanto a giudicare gli altri. Non ci sono dei diritti di giudizio primari. O si fa l’abbonamento alla critica e allora si paga, se no lascia il tempo che trova. Anche Antonio Conte non era diverso, a volte diceva cose abbastanza ovvie. È vero, Inzaghi deve imparare a stare davanti ai microfoni, soprattutto dopo eventi di questo genere. Ma la partita l’aveva impostata bene, l’Inter ha fatto quello che poteva, non c’è stata nessuna differenza con il Real Madrid. In Champions League c’è stato anche un risultato frastornante, quello dello Sheriff Tiraspol, un club di periferia che ha battuto una squadra di dimensione europea come lo Shakhtar Donetsk. Il calcio sta cambiando. In sostanza, l’Inter ha perso una partita che poteva perdere, adesso vedremo. In questo momento mi è sembrata messa meglio l’Inter».

CAMBI – La sostituzione di Lautaro Martinez ha fatto molto discutere. Questa l’idea di Sconcerti: «Non so cosa abbia detto Inzaghi. Lautaro Martinez è un giocatore che sta sempre bene in campo, però loro hanno tre giocatori. Hanno un giocatore molto vicino al valore di Lautaro Martinez, anche se non è un centravanti come lui. Sono tre partite che Joaquin Correa entra negli ultimi minuti. Se avesse tenuto in campo Lautaro Martinez e fosse successa la stessa cosa, saremmo qui a chiederci perché non mette Correa. Ci sono delle partite che vanno male ed è stata una di queste. L’Inter non ha avuto niente meno del Real Madrid, anzi ha avuto certamente qualcosa in più».